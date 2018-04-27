Даже "милых" нельзя. НХЛ призвала американского хоккеиста не лизать соперников

По словам нападающего американского клуба, он подумал, что его противник захотел обняться.

Национальная хоккейная лига призвала нападающего "Бостон Брюинз" Брэда Маршана не лизать и не обнимать своих соперников. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

How many licks does it take to get to the center of a Maple Leaf? #StanleyCup pic.twitter.com/UFO1UFVO7Y — NHL on NBC (@NHLonNBCSports) 13 апреля 2018 г.

В игре с "Торонто Мэйпл Лифс" Брэд Маршан обнял Лео Комарова и лизнул его щёку. Такое проявление со стороны нападающего "Бостона" не впервые. Маршан в ходе матча регулярного сезона поцеловал Комарова.

По словам самого Маршана, он подумал, что Комаров захотел обняться.

— Я просто хотел подобраться к нему поближе. Он милый, — сказал нападающий.

В дальнейшем представитель лиги призвал его воздержаться от подобных действий.