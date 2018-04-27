Даже "милых" нельзя. НХЛ призвала американского хоккеиста не лизать соперников

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Даже "милых" нельзя. НХЛ призвала американского хоккеиста не лизать соперников

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По словам нападающего американского клуба, он подумал, что его противник захотел обняться.

Национальная хоккейная лига призвала нападающего "Бостон Брюинз" Брэда Маршана не лизать и не обнимать своих соперников. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

В игре с "Торонто Мэйпл Лифс" Брэд Маршан обнял Лео Комарова и лизнул его щёку. Такое проявление со стороны нападающего "Бостона" не впервые. Маршан в ходе матча регулярного сезона поцеловал Комарова.

По словам самого Маршана, он подумал, что Комаров захотел обняться.

— Я просто хотел подобраться к нему поближе. Он милый, — сказал нападающий.

В дальнейшем представитель лиги призвал его воздержаться от подобных действий.

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