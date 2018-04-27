Суд оставил в СИЗО экс-главу "Гоголь-центра" Малобродского

Подозреваемый в мошенничестве жаловался на ухудшение зрения и гипертонию, но прокуратура на заседании выступала против изменения меры пресечения для него.

Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия о переводе бывшего гендиректора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест. Такое решение было принято на заседании в пятницу, 27 апреля.

Напомним, следствие просило изменить ему меру пресечения в связи с состоянием здоровья: 60-летний Малобродский жаловался на ухудшение зрения и гипертонию.

Из-за жалоб на здоровье экс-главу "Гоголь-центра" ранее обследовала врачебная комиссия, однако о выводах, к которым пришли медики, публично не сообщалось. Сегодня доводы в пользу его перевода под домашний арест были судом отклонены.

Как ранее сообщал Лайф, бывшего директора "Гоголь-центра" суд арестовал в июне прошло года по подозрению в мошенничестве. Позже против него дал показания худрук театра Кирилл Серебренников, который также находится под следствием.