Власти Подмосковья подсчитали стоимость шашлыка в области

По словам министра потребительского рынка и услуг Московской области, большая часть представленной продукции — фермерская.

Министерство потребительского рынка и услуг Подмосковья подсчитало среднюю стоимость мяса для шашлыка в регионе и сопутствующих товаров. В пресс-службе ведомства также отметили, что жители области отдают предпочтение уже замаринованному мясу, а самые популярные из его видов — куриное мясо и свиное.

— Это обусловлено тем, что на данные виды мяса наиболее низкая цена и их можно найти на любом объекте потребительского рынка, будь это сетевой магазин, магазин шаговой доступности или рынок, — говорится в сообщении.

Так, замаринованное мясо курицы можно приобрести по цене от 125 рублей за килограмм, охлаждённая куриная тушка продаётся по цене от 89 рублей за килограмм, а килограмм куриных крылышек можно купить за 155 рублей.

Цена на куриные колбаски — от 350 рублей за килограмм, на свиной шашлык — от 230 рублей за килограмм, на свиные рёбрышки — от 199 рублей за килограмм, а килограмм охлаждённого мяса свиной шейки будет стоить от 280 рублей.

Как отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, в розничных магазинах можно найти также шашлык из говядины, баранины, утки, индейки и кролика, при этом большая часть представленной продукции — фермерская.

Стоимость килограмма утиного шашлыка в ведре — от 229 рублей, баранину можно купить по цене от 619 рублей, шашлык из индейки стоит от 239 рублей за килограмм, говяжий — от 549 рублей, а цена на стейки из мраморной говядины начинается от 420 рублей. Наборы ассорти для барбекю можно приобрести по цене от 300 рублей за килограмм.

Что же касается сопутствующих товаров, отмечается, что их можно приобрести почти в каждом розничном магазине, рынке или ярмарке. Десятилитровый пакет древесного угля обойдётся покупателю в 80 рублей, стоимость жидкости для розжига — от 13 рублей за штуку, шампуры стоят от 19 рублей за штуку, мангалы — от 110 рублей. Целые наборы из мангала и пяти-шести шампуров можно приобрести по цене от 450 рублей.

Как писал Лайф, ранее в преддверии майских праздников шашлык проверили в Роскачестве.