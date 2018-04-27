Трамп признал, что вёл себя очень жёстко по отношению к России

По словам американского лидера, будет хорошо, если США смогут поладить с Москвой.

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп после доклада об отсутствии сговора с РФ заявил, что было бы хорошо поладить с Россией. Об этом он сказал перед началом встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Белом доме.

— Не было никого более жёсткого по отношению к России, чем я. Учитывая всё это, если мы сможем поладить с Россией, это будет хорошим делом, а не плохим, — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что обнародованный доклад — прекрасный.

— Никакого сговора, что я и так знал, никакой координации, ничего. Это — охота на ведьм, только и всего. Не было никакого сговора с Россией, — резюмировал американский лидер.

Напомним, что ранее комитет Конгресса США отчитался, что не нашёл никаких свидетельств "сговора" между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Правительством России. Американский лидер также уже успел оценить доклад. По его мнению, тотальная охота на ведьм, которую устроили в Вашингтоне после его победы на выборах, должна теперь завершиться.