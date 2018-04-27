Названы имена погибших при наезде фургона на людей в Торонто

Полиция Торонто идентифицировала все 10 жертв наезда фургона в Торонто и опубликовала их имена. Это восемь женщин и двое мужчин.

The 10 victims of the Toronto van attack: pic.twitter.com/jaC67y0JBy — Andrea Woo | 鄔瑞楓 (@AndreaWoo) 27 апреля 2018 г.

Как сообщается, возраст погибших — от 22 до 94 лет.

Напомним, ЧП произошло 23 апреля. Фургон врезался в толпу людей на Янг-стрит в Торонто. В результате погибло 10 человек, 15 пострадали, в том числе 91-летняя россиянка. Водителю авто предъявили обвинения в убийстве.