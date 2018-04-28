Дерипаска может отказаться от контроля над "Русалом" из-за санкций

Предприниматель Олег Дерипаска может отказаться от контроля над "Русалом" в связи с американскими санкциями. Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, он начал переговоры с партнёрами по вопросу расторжения акционерного соглашения.
Напомним, в начале апреля США ввели новые санкции против российских бизнесменов и подконтрольных им компаний. В данный список попали Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".
Ранее сообщалось, что США допустили снятие санкций с "Русала" при отказе Дерипаски от контроля над ним. Позже предприниматель согласился снизить долю в En+ Group и вышел из совета директоров.
Как ранее писал Лайф, в Минфине США заявили, что снижение доли Дерипаски в En+ может не привести к отмене санкций.
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