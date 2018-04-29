Появилось видео аварийной посадки Ил-38 "на нос" в Жуковском

В Сети появились кадры аварийной посадки Ил-38 ВМС Индии в подмосковном Жуковском. На борту самолёта находился экипаж из семи россиян, благодаря их работе борт получил минимальные повреждения.
Полосу перед посадкой залили пеной для скольжения, рядом дежурили экстренные службы.
Напомним, самолёт проходил плановый облёт после штатного технического обслуживания. Командир доложил о срабатывании сигнализации о невыпуске передней стойки шасси. Некоторое время судно "наматывало" круги над аэропортом, чтобы выработать топливо. Пресс-служба авиакомплекса им. Илюшина сообщила, что экипаж представят к наградам.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени