Трамп уточнил сроки встречи с Ким Чен Ыном

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Трамп уточнил сроки встречи с Ким Чен Ыном

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Фото: © Flickr/Chairman of the Joint Chiefs of Staff 

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в течение ближайших трёх-четырех недель. Об этом он заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Мичиган.

— Я думаю, у нас состоится встреча в течение трёх-четырех недель. Это должна быть очень важная встреча, (будет обсуждаться) денуклеаризация Корейского полуострова, Северной Кореи. Посмотрим, как она пойдёт, — сказал Трамп.

Напомним, американский лидер заявил, что время и место предстоящей встречи с руководством Северной Кореи уже согласовано. Ранее, 27 апреля, с Ким Чен Ыном встретился президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Лидеры подписали декларацию, согласно которой договорились прекратить войну.

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