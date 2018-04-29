Трамп уточнил сроки встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в течение ближайших трёх-четырех недель. Об этом он заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Мичиган.

— Я думаю, у нас состоится встреча в течение трёх-четырех недель. Это должна быть очень важная встреча, (будет обсуждаться) денуклеаризация Корейского полуострова, Северной Кореи. Посмотрим, как она пойдёт, — сказал Трамп.

Pres. Trump at a rally in Michigan on meeting with North Korea: "We're going to have hopefully a very successful negotiation over the next 3 or 4 weeks, and we'll be doing the world a big favor... I think we'll do fine." https://t.co/Pey2CTughN pic.twitter.com/Jbk2ivSPie — ABC News Politics (@ABCPolitics) 28 апреля 2018 г.

Напомним, американский лидер заявил, что время и место предстоящей встречи с руководством Северной Кореи уже согласовано. Ранее, 27 апреля, с Ким Чен Ыном встретился президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Лидеры подписали декларацию, согласно которой договорились прекратить войну.