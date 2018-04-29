CBS: Место встречи лидеров США и КНДР выбирают между Монголией и Сингапуром

Место для встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына выбирают между Монголией и Сингапуром, сообщил телеканал CBS со ссылкой на свои источники в администрации Белого дома.

На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель 27 апреля Трамп заявил, что список возможных мест проведения встречи был сужен до двух стран. Но тогда американский президент не назвал эти страны.

Ранее Трамп рассказал, что согласовал с главами Южной Кореи и Японии грядущую встречу с лидером КНДР. Переговоры могут состояться в течение четырёх ближайших недель.