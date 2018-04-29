Минчанин 30 лет получал пенсию за умершую мать-"долгожительницу"

Житель Минска получал пенсию за свою мать, которая считалась долгожительницей, однако умерла ещё 30 лет назад. Об этом сообщает социальная служба Московского района белорусской столицы.
В этом году женщине должно было исполниться 114 лет. Про мошенничество стало известно, когда работники социальной защиты захотели навестить долгожительницу, хотя это была далеко не первая попытка повидаться с Еленой Иосифовной и поинтересоваться её самочувствием. Её сын получал пенсию по поддельной доверенности и не сообщал о смерти матери.
В связи с неудачными попытками увидеть пенсионерку сотрудники соцорганов решительно настроились выяснить, где находится женщина, и обратились в милицию.
Сыну 74 года. Ущерб, который он нанёс государству, составил примерно 100 тысяч белорусских рублей. В отношении него составлено уголовное дело по статье "Мошенничество". Ему грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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