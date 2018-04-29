Минчанин 30 лет получал пенсию за умершую мать-"долгожительницу"

Сообщается, что ущерб, который нанёс родственник государству, составил примерно 100 тысяч белорусских рублей.

Житель Минска получал пенсию за свою мать, которая считалась долгожительницей, однако умерла ещё 30 лет назад. Об этом сообщает социальная служба Московского района белорусской столицы.

В этом году женщине должно было исполниться 114 лет. Про мошенничество стало известно, когда работники социальной защиты захотели навестить долгожительницу, хотя это была далеко не первая попытка повидаться с Еленой Иосифовной и поинтересоваться её самочувствием. Её сын получал пенсию по поддельной доверенности и не сообщал о смерти матери.

В связи с неудачными попытками увидеть пенсионерку сотрудники соцорганов решительно настроились выяснить, где находится женщина, и обратились в милицию.

Сыну 74 года. Ущерб, который он нанёс государству, составил примерно 100 тысяч белорусских рублей. В отношении него составлено уголовное дело по статье "Мошенничество". Ему грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.