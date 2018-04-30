СКР: У экстренно севшего Ил-38 не сработали обе системы выпуска шасси

У самолёта Ил-38, экстренно севшего в подмосковном аэропорту Жуковский, не сработали основная и аварийная системы выпуска переднего шасси. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

— Меры, предпринятые экипажем для выпуска шасси от основной и аварийной системы, результатов не дали, в результате чего командир воздушного судна принял решение произвести посадку на основные стойки шасси с убранной передней стойкой, — отмечается в сообщении.

ММСУТ СКР организовало проверку по факту произошедшего.

— Организована доследственная проверка по факту аварийной посадки самолёта Ил-38 в аэропорту Жуковский, — говорится в сообщении надзорного органа.

Напомним, самолёт Ил-38 проходил плановый облёт после штатного техобслуживания. После того как командир сообщил о невыпуске передней стойки шасси, судно некоторое время кружило над аэропортом, чтобы выработать топливо. При посадке никто не пострадал. Как ранее сообщал Лайф, экипаж самолёта представят к наградам.