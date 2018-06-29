В США одобрили оборонный бюджет со статьёй на сдерживание России

Палата представителей американского конгресса 28 июня одобрила военный бюджет объёмом в 675 миллиардов долларов. Среди проектов, на которые пойдут средства, названо сдерживание России, КНР, Ирана и КНДР.

Финансирование направят на повышение зарплаты военнослужащим на 2,6%, строительство 12 новых кораблей, двух подлодок и трёх скоростных судов для береговой охраны, закупку 93 многофункциональных истребителей пятого поколения F-35.

Документ принят 359 голосами против 49 и отправляется на обсуждение в сенат. После обсуждения в верхней палате конгресса и согласования проект бюджета отдадут на подпись президенту, он не имеет права вносить правки в него, но при несогласии может наложить вето.

Ранее Лайф рассказывал о бюджете оборонного ведомства России, и он более чем в 10 раз уступает американскому. Несмотря на это, последние несколько лет Россия, КНР и США входят в тройку стран с самыми большим финансированием вооружённых сил.