Личность стрелка из Мэриленда установлена, он напал на редакцию с дробовиком

Правоохранители также назвали нападение на офис газеты "целенаправленным нападением".

Личность устроившего стрельбу в редакции Capital Gazette в США установлена благодаря технологии распознавания лиц. Об этом сообщает NBC. Подозреваемый оказался жителем штата Мэриленд. Его имя не называется, но, по данным СМИ, это 38-летний Джаррод Рамос.

Местные власти в настоящий момент получают ордер на обыск его дома. Отмечается, что в руках у стрелка был дробовик.

Инцидент уже прокомментировали в Белом доме. Пресс-секретарь Дональда Трампа Сара Сандерс назвала нападение "злым актом бессмысленного насилия".

— Насильственное нападение на невинных журналистов, выполняющих свою работу, является нападением на каждого американца. Наши молитвы с жертвами и их друзьями и семьями, — написала Сандерс в своём аккаунте в Twitter.

При этом сотрудники издания сообщают, что новый номер Capital Gazette выйдет в пятницу, 29 июня, несмотря на стрельбу.

Напомним, стрельба произошла в главном офисе газеты Capital Gazette в Аннаполисе, штат Мэриленд. По последним данным, пять человек погибли, трое пострадали. Ранее сотрудник газеты рассказал о том, как неизвестный расстреливал людей.