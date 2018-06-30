Пила, употребляла наркотики. Жена Кержакова призналась, что оклеветала мужа

Милана Кержакова рассказала, что продюсер Яна Рудковская была в курсе происходящего с ней.

Жена бывшего форварда "Зенита" и сборной России Александра Кержакова Милана заявила, что оклеветала мужа. Девушка также призналась, что 4,5 месяца лежала в клинике для зависимых от алкоголя и наркотиков. Об этом она написала на своей странице в "Инстаграме".

— Саша забрал ребёнка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике, ребёнок был с нянями, и я лечилась от наркомании. Я никогда не употребляла наркотики, но смерть отца меня сломила! Сначала был алкоголь, потом... — отметила она.

Девушка также рассказала, что справляться с проблемами ей помогал супруг. Кроме того, жена Кержакова заявила, что ей помогала продюсер Яна Рудковская.

— Я оказалось слабой, я всем врала, что я ничего не употребляю, очерняла Сашу, что он не даёт мне ребёнка, что он негодяй, хотя он давал и даёт даже в той ситуации, которая есть. Я понимаю сейчас, что пока я окончательно не выздоровею, Тёме лучше жить с папой, — сказала она.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) 30 Июн 2018 в 4:50 PDT

Девушка ещё раз подчеркнула, что ввела всех в заблуждение. Она также отметила, что виделась с сыном и футболистом сегодня.

— Когда я полностью излечусь, я создам фонд помощи женщинам, которые попали в подобную ситуацию, чтобы им квалифицированные психологи помогли справиться с проблемой, а не наливали и не подсыпали, как добрые "подружки". Я буду просить Яну стать попечителем в этом фонде, — заявила она.

Ранее Лайф сообщал, что у Миланы Тюльпановой сильно ухудшились отношения с супругом после смерти её отца. Девушка позже заявила в СМИ, что муж якобы бил её, изменял, а также похитил их совместного ребёнка.