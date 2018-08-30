"Буду искать тварей, убивших группу". Экс-глава ЦУР объяснил свою отставку

Читайте также

"Буду искать тварей, убивших группу". Экс-глава ЦУР объяснил свою отставку

12254

 Фото: © Facebook/Андрей Коняхин

Экс-главный редактор Центра управления расследованиями (ЦУР) Андрей Коняхин подтвердил на своей странице в "Фейсбуке" новость об увольнении, а также расформировании издания Михаилом Ходорковским.

— Всем, кто нас читал и смотрел. ЦУРа больше нет. И меня как главного редактора. Не могу больше написать ни слова о том, что не связано с убийством наших друзей в Африке, — написал Коняхин.

Также он поделился своими планами "как независимый журналист искать этих тварей, которые убили группу".

Ранее экс-олигарх Михаил Ходорковский принял отставку руководителя Центра управления расследованиями Андрея Коняхина и сообщил о прекращении поддержки ЦУРа.

Напомним, журналисты Орхан Джемал, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты 31 июля. Сообщалось, что их могли похитить и допрашивать. Возбуждено уголовное дело. Также ранее Лайф писал, что главу ЦУР Ходорковского допросят по делу о гибели российских журналистов.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×