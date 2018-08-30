Появились фото и видео пассажира, угрожавшего взорвать самолёт

Появились фото и видео с пассажиром, из-за поведения которого лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший в Душанбе, был вынужден вернуться в аэропорт Жуковский.

Напомним, во время полёта на борту самолёта возникла потасовка, в ходе которой пассажир сообщил о находящейся у него бомбе. Позднее после проверки воздушного судна специалисты не обнаружили на борту ничего опасного.

Что касается дебошира, полиция проводит с ним работу. Однако на записи видно, что мужчина и не думает успокаиваться, адресуя угрозы окружающим.

По факту нарушения общественного порядка на борту лайнера СК РФ проводит проверку. Выясняются все обстоятельства инцидента.