Иосифа Кобзона похоронят на Востряковском кладбище

Ранее певец оставил завещание, в котором попросил похоронить его рядом с матерью. Он часто приезжал туда вместе с детьми и внуками.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон, который скончался сегодня, будет похоронен на Востряковском кладбище в Москве.

Как сообщает телеграм-канал Mash, несколько лет назад артист сам купил на Востряковском кладбище место. Там же находятся могилы его близких родственников.

Иосиф Кобзон умер сегодня утром на 81-м году жизни. Последние дни жизни народный артист провёл в реанимационном отделении одной из московских клиник. С начала августа он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а два дня назад впал в кому, из которой так и не вышел.

Смерть Кобзона подтвердил помощник его супруги, а также представитель Госдумы РФ. Официальный представитель российского МИД в своём "фейсбуке" назвала певца великим человеком и человеком-материком. Уход великого артиста прокомментировала и Диана Гурцкая.