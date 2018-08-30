Ужин лучше виагры. Учёные рассказали, какая диета продлевает половую жизнь

После этой новости в рационе каждого мужчины появятся оливки, рыба и другие продукты подобного происхождения.

Любопытное заявление сделали учёные на ежегодной конференции Европейского кардиологического общества в Мюнхене. Согласно данным их исследования, мужчины, которые употребляют продукты средиземноморского происхождения, становятся жертвами импотенции на 40 процентов реже, нежели их сверстники.

— Вопреки общепринятым представлениям, виагра не улучшает работу половых органов в долгосрочном периоде, она позволяет "мобилизовать" уже имеющиеся резервы. Средиземноморская диета, в свою очередь, позволяет реально избежать эректильной дисфункции, не употребляя никаких таблеток, — заявила Христина Хрисохоу (Christina Chrysohoou) из Университета Афин (Греция).

К слову, недавно учёные доказали, что употребление большого количества оливкового масла и других блюд Средиземноморья снижает шансы умереть от инсульта или инфаркта.

Примером стал остров Икария, жители которого в среднем живут дольше, а также отличаются хорошим состоянием здоровья в преклонные годы.

Хрисохоу открыла ещё один пример того, как подобное питание помогает икарианцам, сопоставив, как часто развивается импотенция у жителей острова и других уголков Греции. В общей сложности в эксперименте участвовало примерно семь сотен мужчин в солидном возрасте, согласившихся ответить на вопросы о своей половой жизни и диете.

Любопытно, что среди пожилых жителей Икарии лишь 20% жаловались на проблемы в личной жизни, в то время как половина мужчин этого же возраста (60–67 лет) страдает от проблем с работой половых органов.

Дальнейшие наблюдения показали, что вероятность развития импотенции сильно зависела от того, как много фруктов, овощей, рыбы и других средиземноморских блюд входило в рацион мужчин.

Ранее Лайф сообщал, как диета может повлиять на настроение мужчин и женщин. Кроме этого, мы рассказывали о том, кому помогает средиземноморская диета.