Прощание с Иосифом Кобзоном пройдёт в Концертном зале им. Чайковского

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Прощание с Иосифом Кобзоном пройдёт в Концертном зале им. Чайковского

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Фото: © РИА “Новости” /Михаил Воскресенский

Прощание с Народным артистом СССР Иосифом Кобзоном пройдёт в Концертном зале имени Чайковского в воскресенье, 2 сентября. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя артиста Варвару Виноградову.

Как сообщалось ранее, Кобзона похоронят рядом с матерью, на Востряковском кладбище.

Иосиф Кобзон умер сегодня утром на 81-м году жизни. Последние дни жизни народный артист провёл в реанимационном отделении одной из московских клиник.

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