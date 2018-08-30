Прощание с Иосифом Кобзоном пройдёт в Концертном зале им. Чайковского

Прощание с Народным артистом СССР Иосифом Кобзоном пройдёт в Концертном зале имени Чайковского в воскресенье, 2 сентября. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя артиста Варвару Виноградову.

Как сообщалось ранее, Кобзона похоронят рядом с матерью, на Востряковском кладбище.

Иосиф Кобзон умер сегодня утром на 81-м году жизни. Последние дни жизни народный артист провёл в реанимационном отделении одной из московских клиник.