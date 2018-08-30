Генконсул РФ: США "фактически прекратили" выдачу виз россиянам

Генеральный консул в Хьюстоне Александр Писарев заявил, что Соединённые Штаты Америки "фактически прекратили" выдачу виз гражданам России. Так, он прокомментировал РИА "Новости" ситуацию с россиянином, который утонул на днях в штате Юта.

Российские дипломаты уже связались с родственниками погибшего, но вопрос, связанный с их приездом в Штаты, в настоящее время не решён.

— Я сомневаюсь, что у них будет возможность выехать из Санкт-Петербурга, поскольку американцы фактически выдачу виз прекратили, включая и гуманитарные случаи, — сказал генконсул.

Он добавил, что, по сути, тело россиянина могут отправить в Россию без присутствия родственников, но этим должна заниматься страховая компания, а консульство может оказать необходимую помощь. Известно также, что россиянин был застрахован.

— Сейчас мы ждём соответствующие бумаги из страховой компании. Потом будут репатриировать тело или проводить кремацию. Пока это не ясно, — резюмировал Писарев.

Отметим, что проблемы, связанные с выдачей американских виз, начались ещё год назад, когда Россия потребовала от Соединённых Штатов сократить число работников дипучреждений, чтобы привести его в соответствие с количеством сотрудников дипломатических учреждений в США.

В ответ на это Госдепартамент потребовал закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его помещения в Нью-Йорке.