"С нами плохо обращаются". Трамп пригрозил выходом из ВТО

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из состава Всемирной торговой организации (ВТО).

В интервью агентству Bloomberg глава Белого дома выразил мнение, что ВТО с США на протяжении многих лет "очень плохо обращается". При этом Трамп добавил, что если организация не будет развиваться и работать лучше, то Штаты покинут её ряды.

Слухи о том, что США могут выйти из ВТО, появились ещё в конце июня, однако Трамп их практически сразу опроверг. При этом глава Белого дома неоднократно выступал с критикой организации.

Как писал ранее Лайф, администрация президента США может внести в Конгресс на рассмотрение законопроект, который позволит Вашингтону игнорировать базовые принципы ВТО.