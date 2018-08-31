Украинский композитор рассказал, что у Кобзона был "блокнот добрых дел"

Он также отметил мужество артиста, который во время захвата заложников в театре на Дубровке в 2002 году пошёл договариваться с террористами, рискуя жизнью.

Украинский композитор Владимир Быстряков в эфире телеканала NewsOne рассказал о "блокноте добрых дел" у народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

По словам Быстрякова, Кобзон всегда старался помочь людям. Кроме того, у артиста имелся небольшой блокнот, в котором певец вёл список добрых дел.

— Там было написано: этому протезы, этому квартиру, этого восстановить на работу, этому — путёвку. Он работал на людей, — рассказал композитор.

Также отмечается, что Кобзон помог брату своего близкого друга драматурга и поэта Александра Вратарёва. Когда выяснилось, что у того лейкемия, Кобзон приехал из Нальчика в Москву, где они вместе с братом Вратарёва весь день на личной машине артиста "объезжали все инстанции".

Кроме того, Быстряков рассказал, что восхищён мужеством артиста во время захвата заложников в театре на Дубровке в 2002 году, когда тот пошёл договариваться с террористами, рискуя жизнью.

Напомним, народный артист СССР Иосиф Кобзон умер утром в четверг, 30 августа, на 81-м году жизни. Церемония прощания с ним пройдёт в Концертном зале имени Чайковского в воскресенье, 2 сентября. Артист будет похоронен на Востряковском кладбище в Москве.