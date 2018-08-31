В СБУ объяснили смерть Захарченко криминальными разборками

При этом в ведомстве не исключили, что глава ДНР мог быть ликвидирован российскими спецслужбами.

В СБУ прокомментировали гибель главы ДНР Александра Захарченко. Руководитель аппарата главы ведомства Игорь Гуськов озвучил две версии произошедшего.

— У нас есть основания считать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, в первую очередь связанных с перераспределением бизнеса, отжатого на протяжении 2014–2018 годов, — заявил он в эфире 112.

При этом Гуськов не исключил, что глава ДНР мог быть ликвидирован российскими спецслужбами, так как представлял собой "одиозную фигуру", которая "стала лишней".

Спикер СБУ Елена Гитлянская заявила, что гибель Захарченко в ведомстве считают "результатом междоусобных войн".

Напомним, мощный взрыв прогремел в ресторане "Сепар" в центре Донецка. В результате происшествия глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение, а впоследствии скончался в больнице.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемых в покушении на Захарченко. Также стало известно, что в причастности к покушению подозревают одного из охранников главы ДНР.

Подробнее о произошедшем читайте в трансляции Лайфа.