Вице-премьер ДНР Тимофеев госпитализирован в тяжёлом состоянии

Как стало известно Лайфу, вице-премьер ДНР Александр Тимофеев, раненный в результате взрыва, находится в тяжёлом состоянии. Он получил сильные ожоги, за его жизнь борются врачи.

Ранее в ресторане "Сепар" в нескольких сотнях метров от резиденции главы ДНР прогремел взрыв. В результате Александр Захарченко получил смертельное ранение в голову и скоропостижно скончался. Подозреваемых в теракте задержали. Также стало известно о причастности ко взрыву одного из охранников главы ДНР.

На всей территории ДНР в связи с инцидентом объявлено чрезвычайное положение.