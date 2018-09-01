Минздрав сообщил о 18 пострадавших при возгорании самолёта в Сочи

В результате возгорания пассажирского самолёта авиакомпании Utair в аэропорту Сочи пострадало 18 человек, сообщает Минздрав РФ. Отмечается, что трое из них дети. Погибших нет.

— По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, в аэропорту работает бригада психологов, — заявили в Минздраве.

Напомним, при посадке в аэропорту Сочи пассажирский Boeing выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся. По данным авиакомпании, лайнер скатился в русло реки, в результате чего у него разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. Кадры с места происшествия попали на видео.

Также сообщалось, что от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта, помогавший эвакуировать пассажиров.