После гибели Александра Захарченко глава ЛНР заявил, что он не боится

Пасечник подчеркнул во время беседы с журналистами, что выбор сделан и назад дороги нет.

Исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник после гибели главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко заявил о готовности продолжать работу. Слова Пасечника цитирует агентство РИА "Новости".

— Я не боюсь, потому что мой выбор сделан. Назад движения нет, движение только вперёд. За "русский мир", за наш Донбасс мы будем, как говорится, сражаться до конца, до последней капли крови, — сказал он.

Напомним, 42-летний Александр Захарченко накануне скончался в больнице, получив тяжёлое ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке. Военнослужащие ДНР переведены в режим полной боеготовности. В республике объявлен трёхдневный траур.