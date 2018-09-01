В ДНР рассказали, кто организовал убийство Захарченко

Убийство главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко было организовано Силами специальных операций Украины. Об этом заявил советник лидера республики Александр Казаков, сообщает РИА "Новости".
— Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры, — заявил он.
Казаков рассказал, что задержанные подозреваемые дали признательные показания.
Напомним, 42-летний Захарченко скончался в больнице, получив тяжёлое ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке. Военнослужащие ДНР переведены в режим полной боеготовности. В республике объявлен трёхдневный траур.
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