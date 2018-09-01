В ДНР рассказали, кто организовал убийство Захарченко

Читайте также

В ДНР рассказали, кто организовал убийство Захарченко

1944

Фото: © РИА Новости

Советник лидера республики заявил, что задержанные дали признательные показания.

Убийство главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко было организовано Силами специальных операций Украины. Об этом заявил советник лидера республики Александр Казаков, сообщает РИА "Новости".

— Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры, — заявил он.

Казаков рассказал, что задержанные подозреваемые дали признательные показания.

Напомним, 42-летний Захарченко скончался в больнице, получив тяжёлое ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке. Военнослужащие ДНР переведены в режим полной боеготовности. В республике объявлен трёхдневный траур.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×