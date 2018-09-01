Путин увидел в ЕГЭ больше позитива, чем негатива

Глава государства отметил, что Единый государственный экзамен постоянно нуждается в доработке.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что видит в Едином государственном экзамене больше позитива, чем негатива.

— Скорее, больше позитива, чем негатива, — сказал он в в Сочи во время встречи со школьниками в Образовательном центре "Сириус".

Президент назвал главный недостаток ЕГЭ — отсутствие творческого начала. Глава государства добавил, что экзамен "всегда нуждался в совершенствовании и сейчас, наверное, там не всё в порядке".

На этой встрече Путин также признался, что опыт работы в разведке помогает ему на посту президента, и рассказал про своё дворовое детство.