Путин увидел в ЕГЭ больше позитива, чем негатива

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Путин увидел в ЕГЭ больше позитива, чем негатива

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Глава государства отметил, что Единый государственный экзамен постоянно нуждается в доработке.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что видит в Едином государственном экзамене больше позитива, чем негатива.

— Скорее, больше позитива, чем негатива, — сказал он в в Сочи во время встречи со школьниками в Образовательном центре "Сириус".

Президент назвал главный недостаток ЕГЭ — отсутствие творческого начала. Глава государства добавил, что экзамен "всегда нуждался в совершенствовании и сейчас, наверное, там не всё в порядке".

На этой встрече Путин также признался, что опыт работы в разведке помогает ему на посту президента, и рассказал про своё дворовое детство.

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