Путин увидел в ЕГЭ больше позитива, чем негатива

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что видит в Едином государственном экзамене больше позитива, чем негатива.
— Скорее, больше позитива, чем негатива, — сказал он в в Сочи во время встречи со школьниками в Образовательном центре "Сириус".
Президент назвал главный недостаток ЕГЭ — отсутствие творческого начала. Глава государства добавил, что экзамен "всегда нуждался в совершенствовании и сейчас, наверное, там не всё в порядке".
На этой встрече Путин также признался, что опыт работы в разведке помогает ему на посту президента, и рассказал про своё дворовое детство.
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