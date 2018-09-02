Власти Дании арестовали российское судно, на борту 19 моряков

Сухогруз "Новая Земля", принадлежащий Мурманскому морскому пароходству, был арестован властями Дании недалеко от мыса Скаген. На его борту находятся 19 российских моряков, рассказал координатор Международной федерации транспортников Сергей Фишов со ссылкой на инспектора федерации в Дании.

Судьба экипажа пока не известна, но координатор приводит примеры других судов пароходства, которые были раньше арестованы заграницей. Так, сухогруз "Заполярье" стоит у берегов испанского полуанклава Сеута с середины июля. Экипаж испытывает трудности с водой, провизией и топливом, а пароходство смогло репатриировать лишь шесть моряков из всего экипажа. Судно "Северная Земля" арестовано в Испании с начала мая, а судно "Поморье" стоит на рейде в американском Новом Орлеане с середины того же месяца.

— Речь идёт о судьбе по меньшей мере 80 российских моряков, оказавшихся в плачевном положении по вине судовладельца. К сожалению, представители МФТ отмечают, что руководство Мурманского морского пароходства неохотно идёт на контакт, а зачастую и вовсе игнорирует запросы о планах руководства по выходу из кризисной ситуации, — заявил Сергей Фишов.

Напомним, два месяца назад в южнокорейском порту Пусан также задержали российское судно. У владельца танкера "Палладий" возникли проблемы с выплатами зарплаты экипажу, моряки не могут попасть домой.