Бабушка подрывника из Архангельска: Он не пил, не курил, увлекался Интернетом

Пенсионерка утверждает, что её внук был "честным и порядочным парнем", который, на её взгляд, оказался подвержен какому-то зомбированию.

Журналисты пообщались с бабушкой 17-летнего студента, который устроил взрыв в здании УФСБ в Архангельске сегодня утром. Как сообщает КП, родственники парня до сих пор пребывают в шоке от произошедшего. Друзей у молодого человека не было, всё свободное время он проводил за компьютером, но вредных привычек не имел и агрессией не отличался.

— Он был прекрасным внуком, добрым, кроме хорошего, ничего не могу о нём сказать. Не пил, не курил. Честный и порядочный, увлекался только Интернетом(...) Интернет, скорее всего, стал причиной. Какое-то зомбирование, — рассуждает пенсионерка.

Как уже сообщал Лайф, взрыв в здании УФСБ произошёл сегодня рано утром. В тамбуре сработало пока неустановленное взрывное устройство. При взрыве пострадало трое сотрудников спецслужб — у них ранения различной степени тяжести. Устроивший взрыв погиб.

Спецслужбы установили личность человека, который взорвал бомбу. Им оказался 17-летний студент второго курса Архангельского политехнического колледжа, который придерживался анархистских взглядов. Подробнее о личности подрывника читайте в большом материале Лайфа.