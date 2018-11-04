США намерены привлечь к ответственности виновных в убийстве Хашогджи

При этом, по словам Майка Помпео, Вашингтон не намерен разрушать "важные стратегические отношения" с Саудовской Аравией.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о намерении привлечь к ответственности всех виновных в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи.

В интервью телеканалу Fox News Помпео рассказал, что Вашингтон уже отозвал въездные визы некоторым гражданам Саудовской Аравии, которые причастны к убийству журналиста. Помимо того, США рассматривают возможность введения односторонних санкций в отношении ответственных за совершение этого преступления.

Кроме того, Помпео отметил, что США продолжают работать совместно с турецкими и саудовскими властями в расследовании убийства Хашогджи.

При этом, по словам Помпео, Вашингтон не намерен разрушать "важные стратегические отношения" с Саудовской Аравией.

Напомним, Джамаль Хашогджи пропал 2 октября. В последний раз его видели входящим в здание консульства своей страны в Стамбуле. Позднее Правительство Саудовской Аравии подтвердило смерть журналиста. В дальнейшем выяснилось, что Хашогджи был задушен, после чего его тело было расчленено и уничтожено.