В Росмолодёжи признали крайне некорректными слова уральской чиновницы о детях

Представитель ведомства подчеркнул, что именно государство в первую очередь заинтересовано в росте рождаемости.

В Росмолодёжи назвали крайне некорректными слова главы департамента молодёжной политики Свердловской области Ольги Глацких, что государство молодым людям "ничего не должно". Об этом сообщает ТАСС.

— Мы удивлены высказыванием директора департамента молодёжной политики Свердловской области относительно отсутствия обязательств государства перед гражданами. Считаем их крайне некорректными, — заявили в ведомстве.

Представитель Росмолодёжи подчеркнул, что именно государство в первую очередь заинтересовано в росте рождаемости. Он назвал одним из приоритетов работы федерального агентства обеспечение самореализации граждан "в осознанном родительстве".

Напомним, Ольга Глацких на встрече с юными волонтёрами сказала, что государство не просило родителей их рожать и ничего им не должно. Чиновница призвала молодёжь решать свои проблемы самостоятельно. О некорректности её высказывания заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он пообещал разобраться в ситуации.