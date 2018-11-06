Торговали спиртом. Соседи назвали семью, погибшую в Кузбассе, неблагополучной

Соседи многодетной семьи, погибшей в частном доме в городе Юрге Кемеровской области, назвали её неблагополучной. По их словам, взрослые в той семье часто выпивали, разговаривали нецензурной бранью с детьми, а также уже разводили на участке костры с пламенем до трёх метров высотой.

Напомним, пожар в частном доме в Юрге случился в ночь на вторник, 6 ноября. После ликвидации огня на месте пожара обнаружены тела семи человек, из которых пятеро — дети в возрасте от двух до 12 лет. Ещё один ребёнок умер в больнице. 42-летняя женщина находится в медучреждении.

Региональное Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело после пожара в Юрге. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв выразил соболезнования.