Обвиняемых в групповом изнасиловании полицейских заподозрили в избиении девушки

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Обвиняемых в групповом изнасиловании полицейских заподозрили в избиении девушки

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Потерпевшая. Фото: соцсети

Об этом свидетельствуют множественные гематомы по всему телу пострадавшей дознавательницы.

Трое бывших полицейских, которые обвиняются в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в Уфе, могут стать фигурантами дела о побоях. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Отмечается, что медосвидетельствование выявило множественные гематомы по всему телу пострадавшей. По версии следствия, перед изнасилованием 51-летний подполковник Эдуард Матвеев, 50-летний подполковник Салават Галиев и 34-летний майор Павел Яромчук избили девушку.

<p>Фото: соцсети</p>

Ранее Лайф сообщал об аресте троих подозреваемых в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя прямо в полицейском отделении. Им грозит до десяти лет тюрьмы.

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