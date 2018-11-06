Обвиняемых в групповом изнасиловании полицейских заподозрили в избиении девушки

Об этом свидетельствуют множественные гематомы по всему телу пострадавшей дознавательницы.

Трое бывших полицейских, которые обвиняются в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в Уфе, могут стать фигурантами дела о побоях. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Отмечается, что медосвидетельствование выявило множественные гематомы по всему телу пострадавшей. По версии следствия, перед изнасилованием 51-летний подполковник Эдуард Матвеев, 50-летний подполковник Салават Галиев и 34-летний майор Павел Яромчук избили девушку.

Ранее Лайф сообщал об аресте троих подозреваемых в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя прямо в полицейском отделении. Им грозит до десяти лет тюрьмы.