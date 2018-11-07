Трамп назвал "потрясающим успехом" выборы в конгресс

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Трамп назвал "потрясающим успехом" выборы в конгресс

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Фото © Flickr/Gage Skidmore

Президент США в "Твиттере" прокомментировал прошедшие выборы в конгресс. Он назвал их успешными и поблагодарил избирателей.

— Потрясающий успех сегодня вечером. Спасибо вам за всё! — написал американский лидер.

В Белом доме уточнили, что президент не будет комментировать что-либо вечером после выборов. Ранее пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс заявила, что в американской администрации довольны предварительными результатами выборов.

Напомним, 6 ноября в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Полностью переизбирается палата представителей, 35 из 100 сенаторов. По прогнозам американских СМИ, Республиканская партия сохраняет контроль над Сенатом США, а у демократов есть шанс получить большинство в палате представителей.

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