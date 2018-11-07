"Образ мученицы и борца". Политолог оценил шансы Савченко в президентской гонке

По мнению профессора МГУ, при грамотном продвижении у скандальной украинской лётчицы-депутата есть все шансы, чтобы заменить Порошенко у власти.

Успех Надежды Савченко на грядущих президентских выборах в Незалежной зависит от того, какие ресурсы будут вложены теми, кто захочет её поддерживать. Так анализирует ситуацию с её выдвижением профессор политологического факультета МГУ Сергей Черняховский. В беседе с Лайфом он отмечает, что если кто-то, имеющий финансовые ресурсы и влияние, сделает ставку на такого антисистемного кандидата, то победа вполне возможна.

— Естественно, что она будет объединять и идеалы национальной борьбы, и недовольство национальными олигархами, выражать протестные настроения, — комментирует Черняховский. — В этом вполне может быть заинтересована и какая-то из элитных групп, не вписавшаяся в предвыборные договорённости.

Политолог констатирует, что людей "уровня Бориса Березовского" на Украине сейчас нет, поэтому сложно сказать, кого из влиятельных фигур может заинтересовать продвижение Савченко. Но если рассматривать её кандидатуру в целом, то она заметно выигрывает на фоне других "игровых" претендентов на президентское кресло.

— Некий образ мученицы и борца есть, а дальше вопрос денег, — резюмировал эксперт.

Впрочем, как уже сообщал Лайф, грядущая президентская кампания в Незалежной и без того обещает быть интересной. По данным социологических опросов, действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать только 5%, зато в абсолютные лидеры неожиданно, но прочно выбилась также имевшая судимость Юлия Тимошенко. Кроме того, ходят слухи о реальных президентских амбициях комика Владимира Зеленского и фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.