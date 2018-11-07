Миллиардера Рыболовлева отпустили из-под стражи после обвинения в коррупции

Теперь российский бизнесмен и ещё ряд фигурантов дела будут находиться под судебным контролем.

Российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева освободили из-под стражи в Монако после того, как в княжестве ему предъявили обвинение в коррупции.

Местная газета Nice-Matin со ссылкой на прокурора Монако Сильви Пети-Лёклер уточняет, что бизнесмен будет находиться под судебным контролем.

Помимо Рыболовлева обвинения также были предъявлены жене и сыну бывшего главы юстиции Монако Филиппа Нармино, как и ему самому. Также они были выдвинуты и против адвоката Рыболовлева. Их всех освободили, но они также будут находиться под контролем.

О том, что российский миллиардер и владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев задержан, а на его вилле прошли обыски, стало известно накануне днём.