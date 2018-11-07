Адвокат объяснил, на каких условиях отпустили из-под стражи Рыболовлева

По словам Владислава Оршева, российскому бизнесмену сейчас запрещено покидать Монако.

Адвокат Владислав Оршев в беседе с Лайфом пояснил, на каких условиях отпустили из-под стражи в Монако российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, которому предъявили обвинение в коррупции.

— Термин "судебный контроль" можно перевести на более понятный российским гражданам момент, связанный с подпиской о невыезде, — отметил эксперт по международному праву. — Это значит, что Рыболовлеву запрещено покидать Монако и он должен отмечаться в полиции или звонить следователю.

По словам Оршева, данные меры носят срочный характер и отменяются в случае, если в них отпала надобность, либо же, наоборот, могут добавиться новые пункты.

— К примеру: запрет на общение, запрет на осуществление какой-то деятельности, запрет посещать какие-то места, — пояснил эксперт. — То есть это такая гибкая мера, которая по ситуации применяется судьёй по ходатайству органов следствия. На той или иной стадии следствия она либо расширяется, либо отменяется.

Накануне днём стало известно о том, что российский миллиардер и владелец ФК "Монако" задержан, а на его вилле прошли обыски. Как ранее писал Лайф, в Кремле внимательно следят за ситуацией с арестом Рыболовлева.