Бойню в баре в Калифорнии устроил бывший американский морпех

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Бойню в баре в Калифорнии устроил бывший американский морпех

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По словам соседей стрелка, у него было посттравматическое стрессовое расстройство.

Американская полиция установила личность стрелка, убившего 12 человек в одном из баров города Таузанд-Окс в Калифорнии. Об этом сообщает NBC News.

Им оказался татуированный 28-летний бывший морской пехотинец Дэвид Иан Лонг. Во время стрельбы он использовал Glock 45-го калибра.

По словам его соседей, у Лонга было посттравматическое стрессовое расстройство.

Напомним, неизвестный открыл огонь во время вечеринки для студентов в одном из баров в Калифорнии. Очевидцы слышали около 30 выстрелов. Также сообщается, что напавший сначала забросал помещение дымовыми шашками. По последним данным, погибло 12 человек, сам стрелок был ликвидирован.

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