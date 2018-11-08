Бойню в баре в Калифорнии устроил бывший американский морпех

По словам соседей стрелка, у него было посттравматическое стрессовое расстройство.

Американская полиция установила личность стрелка, убившего 12 человек в одном из баров города Таузанд-Окс в Калифорнии. Об этом сообщает NBC News.

Им оказался татуированный 28-летний бывший морской пехотинец Дэвид Иан Лонг. Во время стрельбы он использовал Glock 45-го калибра.

First images of the Thousand Oak’s shooting suspect,28-year old Ian David Long. Neighbors describe the Newbury Park resident as a Marine veteran who suffered from PTSD. Authorities believe he killed himself after opening fire inside #Borderline killing 12 people. @KUSINews #kusi pic.twitter.com/pSd2J3eWSd — Lauren Phinney KUSI (@LaurenKUSI) 8 ноября 2018 г.

По словам его соседей, у Лонга было посттравматическое стрессовое расстройство.

Напомним, неизвестный открыл огонь во время вечеринки для студентов в одном из баров в Калифорнии. Очевидцы слышали около 30 выстрелов. Также сообщается, что напавший сначала забросал помещение дымовыми шашками. По последним данным, погибло 12 человек, сам стрелок был ликвидирован.