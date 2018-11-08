Бойню в баре в Калифорнии устроил бывший американский морпех

Американская полиция установила личность стрелка, убившего 12 человек в одном из баров города Таузанд-Окс в Калифорнии. Об этом сообщает NBC News.
#FBI now on scene of reported mass shooting at #Borderline bar in #ThousandOaks. pic.twitter.com/0Sx1XIb79l— Mike Harris (@Mike___Harris) 8 ноября 2018 г.
Им оказался татуированный 28-летний бывший морской пехотинец Дэвид Иан Лонг. Во время стрельбы он использовал Glock 45-го калибра.
First images of the Thousand Oak’s shooting suspect,28-year old Ian David Long. Neighbors describe the Newbury Park resident as a Marine veteran who suffered from PTSD. Authorities believe he killed himself after opening fire inside #Borderline killing 12 people. @KUSINews #kusi pic.twitter.com/pSd2J3eWSd— Lauren Phinney KUSI (@LaurenKUSI) 8 ноября 2018 г.
По словам его соседей, у Лонга было посттравматическое стрессовое расстройство.
Напомним, неизвестный открыл огонь во время вечеринки для студентов в одном из баров в Калифорнии. Очевидцы слышали около 30 выстрелов. Также сообщается, что напавший сначала забросал помещение дымовыми шашками. По последним данным, погибло 12 человек, сам стрелок был ликвидирован.
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