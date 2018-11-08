Переживать не о чем. Джабаров прокомментировал планы Украины на Чёрное море

По мнению сенатора, намерения Киева по этой теме — не что иное как политическая активность перед выборами.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал Лайфу планы Украины по расширению зоны контроля в Чёрном море.

— Это всё старания перед выборами, которые пройдут в следующем году. Все пытаются как можно больше найти сфер, где можно будет столкнуться лицом к лицу с Россией. Мы на конфронтацию не идём, но свои интересы будем отстаивать очень жёстко, — заявил он.

Джабаров полагает, что данный законопроект претерпит некоторые изменения, поскольку до окончательного его принятия ещё много времени. Кроме того, Киеву необходимо составить этот акт таким образом, чтобы не нарушать нормы морского права.

— Они могут 36 миль сделать (зону контроля. — Прим. Лайфа) и 100 миль, то есть — какая фантазия появится у них в тот момент в головах. Россия будет придерживаться норм международного права, а какие законы Рада принимает, это законы внутреннего пользования, — добавил он.

Как писал ранее Лайф, депутаты Верховной рады Украины приняли в первом чтении проект закона о расширении зоны контроля Киевом на 12 морских миль в Чёрном море.