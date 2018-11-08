В Крыму поблагодарили США за рекламу местных санаториев

Глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что включение трёх крымских санаториев в американский санкционный список только станет хорошей рекламой для них.

— Теперь иностранные туристы захотят побывать в санаториях, против которых выступают США. Ведь это значит, что там есть что-то действительно уникальное, — цитирует Черняка РИА "Новости".

Он также отметил, что такое действие является высшей оценкой качества для крымских санаториев. Также, по его словам, санкции не повлияют на работу объектов. В их развитие инвесторы уже вкладывают финансовые средства.

Ранее США ввели новые санкции в отношении России. Власти Крыма заявили, что такая американская политика больше не вызывает удивления.