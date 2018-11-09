УЕФА открыл дело против ЦСКА из-за поведения фанатов на матче с "Ромой"

Болельщиков российской команды подозревают в использовании пиротехники, блокировании лестничных проходов и бросании предметов на поле.

УЕФА завёл дисциплинарное дело против московского ЦСКА после матча с итальянской "Ромой" в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

По данным УЕФА, российские фанаты во время встречи бросали на поле различные предметы, использовали пиротехнику и блокировали лестничные проходы.

При этом назначена дата рассмотрения дела — 22 ноября.

Напомним, 7 ноября ЦСКА проиграл "Роме" в "Лужниках" со счётом 1:2. Как ранее писал Лайф, перед началом матча болельщики двух команд устроили потасовку на столичной улице Воронцово Поле. После драки у её участников изъяли газовые баллончики, металлические прутья, два столовых ножа и вилку.