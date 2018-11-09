Звезда "Ералаша" Румянцев перед смертью работал на складе сантехники

По мнению его коллеги, артист был добрым и ответственным человеком, который помогал нуждающимся во всех начинаниях.

Актёр "Ералаша" Николай Румянцев после ухода из кино работал врезчиком гидромассажных ванн в магазине сантехники. Об этом Лайфу рассказал его коллега Владимир Босых.

По словам мужчины, Румянцев работал в сервисном центре на складе и активно принимал участие в создании корпоративных видеороликов.

— Очень добрый, позитивный, ответственно ко всему подходил, во всех начинаниях помогал, — рассказал он.

Напомним, Николай Румянцев умер в возрасте 54 лет. Причина смерти и дата похорон не сообщаются. Художественный руководитель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский заявил, что Румянцев в детстве был очень ярким ребёнком, но вырос очень скромным человеком.