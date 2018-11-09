Боярский: Никто не имеет права лишать Ефремова звания "Заслуженный артист"

По его словам, актёр получил это звание не за свои высказывания, а за свою работу.

Актёр и певец Михаил Боярский в беседе Лайфом заявил, что никто не имеет права лишать Михаила Ефремова звания "Заслуженный артист России".

— Никто не имеет права лишать артиста такого звания. Я абсолютно против того, чтобы человека, артиста лишали этой награды. Творчество и его гражданские позиции — это совершенно разные вещи, — сказал Боярский.

По его словам, звание "Заслуженный артист России" Ефремов получил за свою работу, а не высказывания.

Ранее Михаил Ефремов дал интервью украинской радиостанции "Новое время", где сказал, что видит в России "имперский морок" и "фантомные боли". После этого блогер Вадим Манукян выступил с инициативой лишить актёра звания заслуженного артиста России. Сам Ефремов отметил, что эта ситуация его не волнует.