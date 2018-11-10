Трамп назвал виновных в пожарах в Калифорнии

Американский лидер подчеркнул, что ежегодно на борьбу со стихией выделяются средства, однако результата добиться не удаётся.

Президент США Дональд Трамп обвинил власти Калифорнии в пожарах, которые продолжаются в штате. Об этом он написал в "Твиттере".

There is no reason for these massive, deadly and costly forest fires in California except that forest management is so poor. Billions of dollars are given each year, with so many lives lost, all because of gross mismanagement of the forests. Remedy now, or no more Fed payments! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 ноября 2018 г.

— Единственной причиной этих масштабных пожаров в Калифорнии, которые приносят огромные убытки и в результате которых гибнут люди, — это плохое управление лесными угодьями. Миллиарды долларов выделяются каждый год, а люди продолжают гибнуть, и всё из-за плохого управления лесами. Решите проблему немедленно, или федеральных средств больше не будет, — написал Трамп.

Напомним, пожары на территории штата вспыхнули 8 ноября. Общая их площадь уже выросла до 36 тысяч гектаров. Как ранее писал Лайф, огонь, охвативший леса, почти полностью уничтожил город Парадайс. Объявлена массовая эвакуация. 27 тысяч горожан покинули свои дома. Американский лидер Дональд Трамп объявил режим ЧС в Калифорнии из-за лесных пожаров. Отметим, что разгул стихии стал крупнейшим в истории штата.