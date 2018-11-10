Трамп назвал виновных в пожарах в Калифорнии

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Трамп назвал виновных в пожарах в Калифорнии

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Американский лидер подчеркнул, что ежегодно на борьбу со стихией выделяются средства, однако результата добиться не удаётся.

Президент США Дональд Трамп обвинил власти Калифорнии в пожарах, которые продолжаются в штате. Об этом он написал в "Твиттере".

— Единственной причиной этих масштабных пожаров в Калифорнии, которые приносят огромные убытки и в результате которых гибнут люди, — это плохое управление лесными угодьями. Миллиарды долларов выделяются каждый год, а люди продолжают гибнуть, и всё из-за плохого управления лесами. Решите проблему немедленно, или федеральных средств больше не будет, — написал Трамп.

Напомним, пожары на территории штата вспыхнули 8 ноября. Общая их площадь уже выросла до 36 тысяч гектаров. Как ранее писал Лайф, огонь, охвативший леса, почти полностью уничтожил город Парадайс. Объявлена массовая эвакуация. 27 тысяч горожан покинули свои дома. Американский лидер Дональд Трамп объявил режим ЧС в Калифорнии из-за лесных пожаров. Отметим, что разгул стихии стал крупнейшим в истории штата.

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