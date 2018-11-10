Назван гонорар воссоединившейся группы Spice Girls за шестидневный тур

В предстоящих выступлениях не будет участвовать Виктория Бэкхем, хотя другая участница коллектива — Мелани Браун — заявляла, что в коллектив вернут несговорчивую солистку.

Артистки поп-коллектива Spice Girls, объявившие о воссоединении в начале ноября, получат за шестидневный тур по Великобритании £2,2 млн ($2,8 млн). Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

В предстоящих выступлениях не будет участвовать Виктория Бэкхем. В минувшем году она заявила, что откажется от участия в Spice Girls, если группа будет восстановлена.

Ранее стало известно о воссоединении популярной группы Spice Girls. В анонсе грядущего турне видно, что коллектив соберётся без Бэкхем, хотя другая участница Spice Girls — Мелани Браун — заявляла, что в коллектив вернут несговорчивую Викторию.