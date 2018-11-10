Власти Австрии арестовали подозреваемого в шпионаже на Россию

Австрийский полковник в отставке, который подозревается в шпионаже в пользу России, арестован. Об этом газете Kleine Zeitung сообщил прокурор Роберт Хольцляйтнер.
Газета пишет, что подозреваемого арестовали сегодня ночью. Других подробностей не приводится. Дело бывшего военного ведёт прокуратура Зальцбурга.
Накануне, 9 ноября, стало известно, что отставной полковник армии Австрии подозревается в шпионаже в пользу России. Канцлер страны Себастьян Курц сообщил, что экс-военный вёл разведывательную деятельность с 1990-х по нынешний год.
В связи с инцидентом временный поверенный в делах РФ в Австрии был вызван в МИД. Кроме того, министр иностранных дел страны Карин Кнайсль отменила визит в Россию.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что неприятно удивлён действиями Вены. По его словам, австрийская сторона должна была запросить информацию по инциденту у Москвы напрямую, а не разглашать её СМИ.
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