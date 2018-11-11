Трамп заявил о катастрофическом ущербе от пожаров в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку пострадавшим и семьям погибших от лесных пожаров в Калифорнии, назвав ущерб в результате разгула стихии катастрофическим.

— Более 4000 человек в Калифорнии борются с пожарами, которые выжгли более 170 000 акров. Наши сердца с теми, кто сражается со стихией, с 52 000 эвакуированных и семьями 11 погибших. Масштаб разрушений катастрофический. Да благословит всех Господь, — написал Трамп в "Твиттере".

Ранее президент США более резко высказывался о пожарах, обвинив в ухудшении ситуации власти Калифорнии. Отметим, что риторика Трампа изменилась после ответа главы Калифорнийского союза пожарных. Он назвал обвинения американского лидера "опасно ошибочными".

В своих последних твитах Дональд Трамп уже призывает жителей штата не затягивать с эвакуацией и прислушиваться к призывам властей.