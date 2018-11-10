Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стало уже 11 человек

Число погибших в результате пожаров в Калифорнии увеличилось до 11, сообщает Associated Press со ссылкой на шерифа округа Лос-Анджелес.
По его словам, обнаружены тела ещё двух погибших. Ранее сообщалось о девяти жертвах.
Напомним, пожары на территории штата вспыхнули 8 ноября. Как ранее писал Лайф, огонь, охвативший леса, почти полностью уничтожил город Парадайс. Этот пожар стал крупнейшим в истории Калифорнии. В связи с разгулом стихии Дональд Трамп объявил режим ЧС в штате и обвинил в возгораниях местные власти.
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