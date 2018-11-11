Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 23

Местная полиция сообщила о ещё 14 найденных телах погибших на территории штата в результате стихийного бедствия.

Бедствие, охватившее леса и целые города в американском штате Калифорния, унесло уже 23 жизни, сообщает Associated Press. Ранее сообщалось о девяти жертвах.

Тела погибших нашли внутри сгоревших машин, а также в домах и на улицах, уточняет агентство. Люди не успели спастись от огня во время экстренной эвакуации.

Кроме того, более ста человек числятся пропавшими без вести.

Как ранее писал Лайф, город Парадайс уничтожен почти полностью. Сгорело несколько тысяч жилых домов. Этот пожар назвали крупнейшим в истории штата.